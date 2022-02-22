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Путин призвал Украину отказаться от вступления в НАТО

Путин назвал самостоятельный отказ Украины от вступления в НАТО лучшим решением для Киева

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Самостоятельный отказ Украины от вступления в НАТО является лучшим решением для Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица», — отметил глава государства.

Он также уточнил, что отказ киевских властей от вступления в НАТО будет, по сути, соблюдением нейтралитета.

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Никита Абрамов
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