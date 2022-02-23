В ДНР сообщили о плане ВСУ заходить к российской границе

Масштабный план нападения Киева остается в силе. Об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на это указывает ряд признаков, от диверсионных провокаций до сосредоточения крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня в зоне конфликта. «Исходя из этого плана, они планировали заходить к российской границе», — сказал он, добавив, что сейчас трудно сказать, будут ли ВСУ его реализовывать до конца.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Народные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.