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В ДНР сообщили о плане ВСУ заходить к российской границе

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: масштабный план нападения ВСУ остается в силе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Масштабный план нападения Киева остается в силе. Об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на это указывает ряд признаков, от диверсионных провокаций до сосредоточения крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня в зоне конфликта. «Исходя из этого плана, они планировали заходить к российской границе», — сказал он, добавив, что сейчас трудно сказать, будут ли ВСУ его реализовывать до конца.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Народные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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