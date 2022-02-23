Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с канала главы ДНР

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал главы ДНР Дениса Пушилина, передает ТАСС.

Сообщается, что регулятор направил руководству компании Google письмо с требованием снять блокировку канала главы Донецкой народной республики. О ней стало известно днем 23 февраля. При попытке зайти на страницу пользователи видят сообщение с подписью: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

15 февраля Google без объяснения причин заблокировал на YouTube аккаунт главного телеканала ДНР «Первый республиканский». Сам аккаунт был создан в 2015 году и на момент блокировки имел более 50 тысяч подписчиков.