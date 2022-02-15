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YouTube заблокировал аккаунт главного телеканала ДНР

YouTube удалил страницу телеканала ДНР «Первый республиканский»

Кадр: страница «Первый Республиканский Телеканал» во «ВКонтакте»

Google без объяснения причин заблокировал на YouTube аккаунт главного телеканала самопровозглашенной ДНР «Первый республиканский». Об этом в интервью Донецкому агентству новостей (ДАН) заявил генеральный директор канала Сергей Пеляницин.

При попытке зайти на страницу телеканала пользователи видят сообщение, что она была удалена администрацией видеохостинга. Сам аккаунт был создан в 2015 году и на момент блокировки имел более 50 тысяч подписчиков.

«Наши телезрители будут испытывать некоторые неудобства. С другой стороны, это своего рода признание, мы понимаем, что та сторона оценила наши усилия, нашу работу, значение и эффективность», — заявил Пеляницин.

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Он добавил, что ранее телеканал не испытывал серьезных проблем с продвижением своих материалов на YouTube. Текущее решение сервиса он связал с новым витком информационной войны. «Естественно, первым делом наши противники пытаются убрать из общего информационного поля ту информационную составляющую, которая их не устраивает», — отметил директор.

Ранее представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления ВСУ в случае обострения конфликта. В частности, начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указывал, что украинские войска скапливаются на трех направлениях: донецком, горловском и южном.

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Михаил Кириллов
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