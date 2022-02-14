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В Донбассе назвали возможный сценарий наступления ВСУ

В ЛНР заявили, что в случае наступления ВСУ удар может прийтись на Светлодарскую дугу

Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces Command / Reuters

Представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае обострения конфликта. Об этом пишут «Известия».

Если Киев решится на наступление, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление. В результате Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут отрезаны друг от друга, заявили в Луганске.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в ближайшее время возможны провокации, на одном из украинских промышленных объектов с опасными производствами может быть организован постановочный теракт с гибелью людей, вина за который будет возложена на республики Донбасса.

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин добавил, что украинские войска скапливаются на трех направлениях: донецком, горловском и южном.

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Алевтина Запольская
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