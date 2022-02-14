В Донбассе назвали возможный сценарий наступления ВСУ

Представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае обострения конфликта. Об этом пишут «Известия».

Если Киев решится на наступление, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление. В результате Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут отрезаны друг от друга, заявили в Луганске.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в ближайшее время возможны провокации, на одном из украинских промышленных объектов с опасными производствами может быть организован постановочный теракт с гибелью людей, вина за который будет возложена на республики Донбасса.

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин добавил, что украинские войска скапливаются на трех направлениях: донецком, горловском и южном.

11 февраля США заявили, что Россия в любой момент может начать военное вторжение на Украину, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Вашингтон сообщил о тревожных признаках эскалации, в частности стягивании новых российских войск на границу с республикой. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Москва отвергает обвинения в подготовке вторжения. МИД России назвал истерикой заявления США.