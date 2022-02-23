Посольство России в ФРГ подтвердило вызов посла в МИД Германии

Посольство России в ФРГ подтвердило вызов посла Сергея Нечаева в МИД Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Нечаев прокомментировал решение Берлина о приостановке сертификации «Северного потока-2». Российский дипломат выразил надежду, что в конечном итоге трубопровод все же будет запущен, и добавил, что он «нужен, прежде всего, для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов».