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Посольство России в ФРГ подтвердило вызов посла в МИД Германии

Посольство России в ФРГ подтвердило сообщения о вызове посла Сергея Нечаева в МИД Германии

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Посольство России в ФРГ подтвердило вызов посла Сергея Нечаева в МИД Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Нечаев прокомментировал решение Берлина о приостановке сертификации «Северного потока-2». Российский дипломат выразил надежду, что в конечном итоге трубопровод все же будет запущен, и добавил, что он «нужен, прежде всего, для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов».

Ксения Назарова
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