Посол России прокомментировал решение Германии по «Северному потоку-2»

Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал решение Берлина о приостановке сертификации «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости

«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что (немецкие власти) собираются приостановить сертификацию. Всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что "Северный поток" является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», — сказал Нечаев после возложения венков к мемориалу советским воинам в Берлине.

Российский дипломат выразил надежду, что в конечном итоге трубопровод все же будет запущен, и добавил, что он «нужен, прежде всего, для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов».

Ранее сообщалось, что министр экономики Германии и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек допустил окончательную остановку «Северного потока-2». Он заявил, что «при некоторых обстоятельствах» такое развитие событий возможно.