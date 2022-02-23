Германия допустила окончательную остановку «Северного потока-2»

Прекращение сертификации газопровода «Северный поток-2» не означает, что проект никогда не заработает, однако при некоторых обстоятельствах окончательная остановка возможна. Об этом заявил министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не является введением санкций в строгом смысле слова, но допустил, что возможно и такое развитие событий. В настоящее время, указал Хабек, Берлин координирует свои действия с европейскими и американскими партнерами, полагая, что всем необходимо действовать разумно, а не начинать «санкционную гонку».

Отдельно министр высказал сожаление, что «Северный поток-2» вообще начали строить, назвав его «глыбой риска» в Балтийском море. Хабек уверен, что проект нельзя рассматривать как исключительно коммерческий, поскольку энергетическая политика всегда завязана на политике безопасности и геополитической перспективе.

Также 23 февраля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что проект «Северный поток-2» может быть возобновлен в том случае, если Россия выполнит свои международные обязательства. В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заметил, что дальнейшее развитие событий зависит от контекста, а, точнее, от того, как будет поступать президент России Владимир Путин.

Олаф Шольц объявил об остановке сертификации газопровода в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что решение носит временный характер.