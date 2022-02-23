Российский посол в Оттаве пообещал ответ Москвы на санкции Канады

Россия ответит на новые санкции Канады в соответствии с принципом взаимности, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Москва не оставит новый пакет ограничительных мер без внимания. «Разумеется, Россия будет отвечать. Ответ будет выработан в соответствии с принципами взаимности», — отметил он. Политик напомнил, что этот принцип активно используется в дипломатической межгосударственной практике, и его никто не отменял. «Ответ обязательно последует», — пообещал он.

Во вторник, 22 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна ввела санкции в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Канада запрещает своим гражданам любую финансовую деятельность с Донбассом. Страна примет меры против членов российского парламента, которые голосовали за признание республик. Также есть ограничения, касающиеся двух госбанков России.