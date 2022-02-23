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Канада ввела санкции против России

Премьер Канады Трюдо сообщил о введении санкций против России из-за ДНР и ЛНР

Фото: Pixabay

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна ввела санкции в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, Канада запрещает своим гражданам любую финансовую деятельность с ДНР и ЛНР. Страна введет санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание Донбасса. «Мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними», — сказал он.

Он также сообщил, что Канады усиливает свое военное присутствие в Европе, «на земле, на воде, и в воздухе».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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