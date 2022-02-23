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Попавший под санкции Промсвязьбанк объяснил свою дальнейшую работу

ПСБ заявил, что введение санкций не окажут существенного влияния на деятельность банка

Фото: Aleksey Bychkov/Globallookpress.com

Попавший под санкции США Промсвязьбанк объяснил свою дальнейшую работу. В финансовой организации заявили, что ограничения не окажут существенного влияния на ее деятельность.

В ПСБ подчеркнули, что введение санкций было ожидаемым, необходимые мероприятия заранее были подготовлены и проведены в рабочем порядке. Операции по снятию средств с карт осуществляются в банкоматах и офисах.

«Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям», — указали в Промсвязьбанке.

Там добавили, что карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России.

Ранее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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