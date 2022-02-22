Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, под ограничения попали «Промсвязьбанк» и его 17 «дочек», включая финансовые и технологические, попали под санкции. В отношении ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию также введены санкции.

Санкции США затронули дочерние компании ВЭБ в России, Белоруссии, на Украине, а также в Гонконге.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.