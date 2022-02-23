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Путин предупредил об исходящей от активности НАТО опасности

Путин заявил, что активность НАТО и расшатывание контроля над вооружениями таят опасность
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества предупредил об исходящей от активности НАТО опасности и подчеркнул, что международная ситуация складывается непросто. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», — указал глава российского государства.

Ранее Путин заявил, что самостоятельный отказ Украины от вступления в НАТО является лучшим решением для Киева. Он также уточнил, что отказ киевских властей от вступления в Североатлантический альянс будет, по сути, соблюдением нейтралитета.

Марина Совина
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