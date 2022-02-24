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Стало известно о выступлении Джонсона по ситуации на Украине

Премьер Британии Джонсон 24 февраля выступит с заявлением по ситуации на Украине

Фото: Martyn Wheatley / Globalllookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует выступить с заявлением по ситуации на Украине в четверг, 24 февраля. Об этом стало известно Reuters.

Он выступит в 17.00 по местному времени (20.00 мск).

После этого Джонсон планирует провести переговоры с лидерами стран «Большой семерки» (G7).

Запад в лице Великобритании и ее союзников гарантирует решительный ответ на агрессивные российские действия на Украине, пообещал ранее премьер Британии.

Президент России Владимир Путин объявил о решении провести операцию по защите республик Донбасса 24 февраля. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Виктория Кондратьева
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