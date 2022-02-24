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Джонсон пообещал решительный ответ Запада на действия России на Украине

Премьер Британии Джонсон заявил, что провел переговоры с президентом Украины Зеленским

Фото: Jessica Taylor / Reuters

Запад в лице Великобритании и ее союзников гарантирует решительный ответ на агрессивные российские действия на Украине, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в личном Twitter-аккаунте после телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я потрясен ужасными событиями в Украине, и я провел переговоры с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав это неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно», — пообещал Джонсон.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Дмитрий Сотак
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