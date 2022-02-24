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Европейские авиакомпании предупредили об опасности полетов над Украиной

Европейское агентство авиационной безопасности заявило, что летать над Украиной опасно

Фото: Globallookpress.com

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило авиакомпании ЕС об опасности полетов над территорией Украины. Цитату приводит Reuters.

EASA заявило, что авиакомпаниям следует избегать полетов над Украиной и проявлять «крайнюю осторожность», будучи в воздушном пространстве в пределах 100 морских миль (185 километров) от белорусско-украинской и российско-украинской границ.

Ранее Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации. В пресс-службе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения республики рассказали, что подобные срочные меры были приняты украинскими властями из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Виктория Кондратьева
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