Европейские авиакомпании предупредили об опасности полетов над Украиной

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило авиакомпании ЕС об опасности полетов над территорией Украины. Цитату приводит Reuters.

EASA заявило, что авиакомпаниям следует избегать полетов над Украиной и проявлять «крайнюю осторожность», будучи в воздушном пространстве в пределах 100 морских миль (185 километров) от белорусско-украинской и российско-украинской границ.

Ранее Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации. В пресс-службе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения республики рассказали, что подобные срочные меры были приняты украинскими властями из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».