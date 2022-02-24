Глава Крыма сообщил о штатной обстановке на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о штатной обстановке на полуострове. Его слова передает РИА Новости.

По словам Аксенова, разрывы слышны в приграничной полосе, однако на самом полуострове все штатно. Все органы власти и службы находятся на рабочих местах. Жителям Крыма ничего не угрожает, заверил он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.