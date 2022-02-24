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Глава Крыма сообщил о штатной обстановке на полуострове

Глава Крыма Аксенов сообщил, что жителям полуострова ничего не угрожает

Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о штатной обстановке на полуострове. Его слова передает РИА Новости.

По словам Аксенова, разрывы слышны в приграничной полосе, однако на самом полуострове все штатно. Все органы власти и службы находятся на рабочих местах. Жителям Крыма ничего не угрожает, заверил он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Марина Совина
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