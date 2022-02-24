Представитель ЕС заявил об атаке на Украину
Глава представительства ЕС на Украине заявил, что страна подвергается атаке
Глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас заявил, что страна подвергается атаке. Его слова опубликованы в Twitter.
»Происходит неспровоцированное нападение на суверенную миролюбивую страну. Я забочусь о безопасности сотрудников ЕС в Киеве», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ее ответ будет незамедлительным. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства.