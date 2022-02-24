Представитель ЕС заявил об атаке на Украину

Глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас заявил, что страна подвергается атаке. Его слова опубликованы в Twitter.

»Происходит неспровоцированное нападение на суверенную миролюбивую страну. Я забочусь о безопасности сотрудников ЕС в Киеве», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ее ответ будет незамедлительным. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства.