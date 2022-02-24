Россия приостановила судоходство в Азовском море

Россия объявила о временной приостановке судоходства в Азовском море. Об этом сообщил в четверг, 24 февраля, источник ТАСС.

Дополнение: Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море до особого указания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.