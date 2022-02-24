Минфин США раскрыл подробности санкций в отношении российских банков

Президент США Джо Байден ввел блокирующие санкции против крупнейших российских банков. Под ограничения попали ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Альфа-банк и Московский кредитный банк. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

«Эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономике, их совокупные активы составляют 80 миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что новые санкции «еще больше ограничат российский сектор финансовых услуг и значительно снизят способность других критически важных российских экономических секторов получать доступ к глобальным рынкам, привлекать инвестиции и использовать американский доллар».

Ранее президент США Джо Байден объявил о блокировке счетов четырех российских банков. «Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России ВТБ», — заявил он в обращении по ситуации вокруг Украины.