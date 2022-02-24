Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Минфин США раскрыл подробности санкций в отношении российских банков

Минфин США ввел санкции против ВТБ, «Открытия», Новикомбанка, Совкомбанка и МКБ

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Президент США Джо Байден ввел блокирующие санкции против крупнейших российских банков. Под ограничения попали ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Альфа-банк и Московский кредитный банк. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

«Эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономике, их совокупные активы составляют 80 миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что новые санкции «еще больше ограничат российский сектор финансовых услуг и значительно снизят способность других критически важных российских экономических секторов получать доступ к глобальным рынкам, привлекать инвестиции и использовать американский доллар».

Ранее президент США Джо Байден объявил о блокировке счетов четырех российских банков. «Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России ВТБ», — заявил он в обращении по ситуации вокруг Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США введут дополнительные санкции против России
В США рассказали о смертоносном китайском J-20
Страны НАТО проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе
Польша запретила вещание российских телеканалов на своей территории
РПЛ и РФС заявили о переносе матчей 19-го тура чемпионата России
Россияне предложили снести «собачью будку» у московской высотки
США расширили санкции против госдолга России
На Украине заявили о потере контроля над островом Змеиный
Минфин США раскрыл подробности санкций в отношении российских банков
Путин объяснил Макрону решение провести военную операцию в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.