Байден объявил о блокировке счетов четырех российских банков

Президент США Джо Байден объяви о блокировке счетов четырех крупных российских банков, включая ВТБ. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции о введении нового пакета санкций против России. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России ВТБ», — заявил он журналистам.

Ранее о введении санкций против ВТБ сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, новые ограничения также коснутся Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), госкорпорации «Ростех», а также концерна «Уралвагонзавод».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

В ответ Джо Байден обвинил Россию в «неоправданной атаке на украинский народ» и пообещал жесткую реакцию НАТО на действия российской стороны в Донбассе.