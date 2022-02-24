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В ЕС назвали ситуацию на Украине самым мрачным часом со времен Второй мировой

Представитель ЕС Боррель назвал операцию России на Украине нарушением международного права

Фото: Sarah Meysonnier / Reuters

Военная операция России на Украине — это не только грубейшее нарушение международного права, но и нарушение основных принципов человеческого сосуществования. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель. Публикация доступна на сайте Европейской службы внешних связей.

Дипломат назвал ситуацию на Украине самым мрачным часом Европы со времен Второй мировой войны. «Крупная ядерная держава напала на соседнюю страну и угрожает репрессиями любому другому государству, которое может прийти ей на помощь... Это стоит многих жизней с неизвестными последствиями для нас», — отметил глава евродипломатии.

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Боррель пообещал связаться с партнерами ЕС по всему миру «для решительного и сплоченного призыва к России немедленно прекратить недопустимое поведение». «Это не вопрос блоков, это не вопрос дипломатических силовых игр. Это вопрос жизни и смерти. Речь идет о будущем нашего глобального сообщества», — подчеркнул он.

Ранее глава евродипломатии заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России за проведение военной операции на Украине. Боррель указал, что это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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