В Киеве сообщили о нехватке хлеба в супермаркетах

Жители Киева сообщают о нехватке хлеба в супермаркетах — полки пусты, весь товар раскупили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского издания «Страна».

Отмечается, что остальные продукты в магазинах есть. Также издание сообщает, что в некоторые супермаркеты, в частности, сети «Велика кишеня» («Большой карман» — прим. «Ленты.ру») пускают по 10 человек.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в магазинах и на складах на Украине пока есть продукты, их должно хватить на 15-20 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал происходящее агрессией против Украины и объявил в стране военное положение.