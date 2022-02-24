Объяснена зависимость будущего Зеленского от действий ВСУ

Будущее действующей власти и президента Украины Владимира Зеленского напрямую зависит от действий Вооруженных сил Украины. Если военные сложат оружие, откажутся защищать объекты и действующую власть, станет очевидно, что поддержка действующей власти крайне низкая, заявил политтехнолог Марат Баширов в разговоре с «Лентой.ру».

«Не возьмусь оценивать политические последствия происходящего, поскольку первые оценки появятся только после того, как будут опубликованы отчеты о том, что произошло с точки зрения разрушения военной инфраструктуры. Операция ведь идет всего несколько часов, достоверной информации ни у кого нет. Также очень показателен будет тот момент, насколько военнослужащие ВСУ станут защищать объекты, границу и, соответственно, эту власть. Если ВСУ просто сложат оружие и разойдутся по домам, станет понятно, что и поддержка Зеленского и киевского режима в ВСУ очень низкая. Что будет дальше — дело украинского народа», — сказал политтехнолог.

Баширов подчеркнул, что идущая сейчас военная операция ориентирована на разрушение инфраструктуры, военных объектов ВСУ, позволяющих атаковать Донбасс.

«Именно на эту инфраструктуру рассчитывали в НАТО при продвижении на восток. После уничтожения штабов, аэродромов, складов вооружений, систем ПВО и связи НАТО не смогут легко размещать свои объекты, маскируя их под учебные центры или вообще никому ничего не говоря», — объяснил он.

Президент России Владимир Путин призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Об этом он заявил в своем обращении к согражданам. «Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил он.