Доктор Мясников предупредил об опасности приема популярного микроэлемента

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности приема кальция. По его словам, чрезмерное потребление популярного микроэлемента в таблетках может привести к образованию камней в почках. Выпуск доступен на YouTube.

«Какие камни в почках? Они у нас в основном в 80 процентах — кальцевые камни: оксалаты кальция, хотя есть ураты из мочевой кислоты, стреаты из магния», — объяснил специалист.

Медик предупредил, что чрезмерное потребления кальция вызывает образования камней в почках. При этом доктор заявил, что отложение камней особенно провоцирует частый прием микроэлемента в виде таблеток.

Ранее Мясников рассказал о другой опасности частого приема кальция. По словам врача, передозировка популярным микроэлементом может привести к судорогам и другим побочным эффектам. «Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги», — предупредил специалист. Он пояснил, что только в некоторых случаях врач может порекомендовать увеличить количество кальция, если это предусматривает лечение.