Девушка зарабатывала на жизнь вязанием и нашла копии изделий в сети за бесценок

Жительница Великобритании увлеклась вязанием крючком во время локдауна, который вводили в стране из-за пандемии коронавируса, и начала зарабатывать себе на жизнь продажей изделий в сети. Об этом сообщает Refinery29.

24-летняя выпускница Кембриджа Эввиа Гонзалес (Evvia Gonzales) из Норвича рассказала, что Instagram-аккаунт Loupy Studio, в котором она публиковала фотографии созданных своими руками вещей, быстро обрел популярность на карантине. Модная одежда, навеянная дизайнами брендов Jean Paul Gaultier и Isa Boulder, пользовалась высоким спросом: в среднем покупатели со всего мира были готовы отдать 140 фунтов стерлингов (более 16 тысяч рублей) за одну позицию.

В один из дней девушка разместила в соцсети снимок, на котором продемонстрировала топ, связанный из пряжи кирпичного оттенка. Через некоторое время она нашла копии своей работы на сайтах сразу нескольких крупных продавцов за бесценок. Так, ретейлер Y2K Aesthetic представил аналогичный товар по цене 31 фунт стерлингов (3,6 тысячи рублей), а бренд Emmiol — за 17,84 фунта стерлингов (две тысячи рублей). При этом обе компании опубликовали личную фотографию Гонзалес в качестве рекламы своей продукции.

«Машина никогда не сможет повторить крючковую вязку. Очень обидно, что кто-то потратил пять часов на топ и получил за него лишь малую часть реальной стоимости», — размышляла героиня материала.

Гонзалес также призналась, что с тех пор часто натыкается на реплики своих вещей в интернете. «Примерно раз в неделю я натыкаюсь на фотографии в Pinterest, на которых я запечатлена в своих изделиях. Я обращаюсь к сотрудникам ретейлеров с просьбой удалить снимки. Сначала они прислушиваются ко мне, но потом — вновь возвращают их на сайт», — пожаловалась британка.

Предсавители Y2K Aesthetic и Emmiol пока не ответили на запрос журналистов издания о комментариях по данной теме.

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