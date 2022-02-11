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Девушка потратила на бизнес семь лет и нашла копию своих товаров в супермаркете

Австралийка обвинила немецкий бренд Aldi в плагиате дизайна ковриков для пикника

Кадр: @sharneethorpe

Дизайнер из Австралии нашла в немецком супермаркете Aldi товары, похожие на продукцию ее марки, и обвинила его в плагиате. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Основательница бренда Boho Byron Bay Шарни Торп (Sharnee Thorpe) объяснила, что потратила на бизнес по продаже одежды и товаров для дома и отдыха семь лет. Так, в рамках новой коллекции она выпустила коврики для пикника стоимостью 190 долларов (14,2 тысячи рублей) с оригинальными рисунками и ремешками, позволяющими носить изделие с собой в виде сумки.

По словам австралийки, Aldi полностью скопировал внешний вид изделий и представил аналогичную продукцию в ассортименте своего магазина. Бренд начал продавать коврики за 50 долларов (3,7 тысячи рублей).

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Девушка прикрепила фото, на которых сравнила внешний вид описанных товаров. На кадрах видно, что коврики выглядят идентично, за исключением минимального различия в исполнении ремешков и принта на ткани.

«Я потратила на развитие своего бренда семь лет. Это стоило мне пота и слез, и теперь эта ситуация разбивает мне сердце. К сожалению, я ничего не могу сделать, кроме как поддержать начинающих предпринимателей. Я просто хочу напомнить, сколько труда уходит на воплощение идеи в жизнь», — отметила Торп.

Пользователи сети поддержали австралийку в комментариях под публикацией. «Это очень подлый поступок. Как у них хватило совести на это?», «Я никогда не пойму массмаркетовые бренды. Неужели нельзя придумать что-то свое!», «Держись! Самое главное, что покупатели в курсе, кто на самом деле придумал дизайн», «Я ненавижу плагиат», «Это так некрасиво с их стороны», — высказывались юзеры.

На данный момент представители Aldi не дали никаких комментариев по поводу произошедшего.

В марте Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате. 25-летняя Решетова опубликовала в сторис коллаж, на котором она позирует в длинных сапогах и объемной куртке с камуфляжным принтом, а также белом топе и черном корсете. На втором кадре запечатлена Кардашьян в платье и обуви с таким же рисунком. В описании к снимку манекенщица отметила, что она вышла в свет в описанном образе 12 марта, а предпринимательница — 22 марта.

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Таисия Косинцева
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