Девушка потратила на бизнес семь лет и нашла копию своих товаров в супермаркете

Дизайнер из Австралии нашла в немецком супермаркете Aldi товары, похожие на продукцию ее марки, и обвинила его в плагиате. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Основательница бренда Boho Byron Bay Шарни Торп (Sharnee Thorpe) объяснила, что потратила на бизнес по продаже одежды и товаров для дома и отдыха семь лет. Так, в рамках новой коллекции она выпустила коврики для пикника стоимостью 190 долларов (14,2 тысячи рублей) с оригинальными рисунками и ремешками, позволяющими носить изделие с собой в виде сумки.

По словам австралийки, Aldi полностью скопировал внешний вид изделий и представил аналогичную продукцию в ассортименте своего магазина. Бренд начал продавать коврики за 50 долларов (3,7 тысячи рублей).

Девушка прикрепила фото, на которых сравнила внешний вид описанных товаров. На кадрах видно, что коврики выглядят идентично, за исключением минимального различия в исполнении ремешков и принта на ткани.

«Я потратила на развитие своего бренда семь лет. Это стоило мне пота и слез, и теперь эта ситуация разбивает мне сердце. К сожалению, я ничего не могу сделать, кроме как поддержать начинающих предпринимателей. Я просто хочу напомнить, сколько труда уходит на воплощение идеи в жизнь», — отметила Торп.

Пользователи сети поддержали австралийку в комментариях под публикацией. «Это очень подлый поступок. Как у них хватило совести на это?», «Я никогда не пойму массмаркетовые бренды. Неужели нельзя придумать что-то свое!», «Держись! Самое главное, что покупатели в курсе, кто на самом деле придумал дизайн», «Я ненавижу плагиат», «Это так некрасиво с их стороны», — высказывались юзеры.

На данный момент представители Aldi не дали никаких комментариев по поводу произошедшего.

В марте Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате. 25-летняя Решетова опубликовала в сторис коллаж, на котором она позирует в длинных сапогах и объемной куртке с камуфляжным принтом, а также белом топе и черном корсете. На втором кадре запечатлена Кардашьян в платье и обуви с таким же рисунком. В описании к снимку манекенщица отметила, что она вышла в свет в описанном образе 12 марта, а предпринимательница — 22 марта.