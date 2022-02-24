В Совфеде предрекли полную демилитаризацию Украины в результате военной операции

Сенатор Совфеда Сергей Цеков предрек полную демилитаризацию Украины в результате военной операции России по защите Донбасса. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что страна всегда представляла опасность для России, ведь на протяжении всех лет ее независимости США пытались сформировать антироссийское государство.

«Речь идет о полной денацификации и демилитаризации Украины. И Россия будет действовать до той поры, пока этого не произойдет. В том, что мы дойдем до победного, я не сомневаюсь. Как бывший гражданин Украины, могу сказать, что страна всегда представляла угрозу для России, на протяжении всех лет своей независимости. Штаты пытались создать антироссийское государство, они понасоздавали НКО, которых следует бояться во всем мире, ведь именно они подрывают страны изнутри, формирую оппозицию, направленную на разрушение государств», — сказал Цеков.

Сенатор заявил, что главная задача американцев состоит в разрушении России. Он убежден, что США никогда не остановятся.

«В этом я был убежден всегда, еще с 1990-х годов. В текущей ситуации мы обязаны остановить этот процесс. С учетом настырности, которой придерживается НАТО в расширении на восток, сомневаться в их намерениях не приходится. Думать, что все это ради демократии, ошибочно. Американцы обвиняют нас в агрессии. А как же их агрессия? Агрессия против Ирака? Разорвали народ. А бомбежка Югославии? Так что принятое решение по военной операции я считаю правильным, его надо поддерживать, его надо понимать», — заметил политик.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей