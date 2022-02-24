Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский дипломат заявил об объявлении войны Украине

Постпред Украины при ООН о спецоперации в Донбассе: Путин объявил войну моей стране

Фото: Globallookpress.com

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский дипломат, комментируя выступление своего российского коллеги Василия Небензи, заявил, что Путин объявил войну его стране. Он также обратился к Небензе с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания Совета Безопасности ООН российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвигались на территорию страны.

Ранее Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса
Россиянка отдохнула в Турции за 15 тысяч рублей и развеяла мифы о дешевых отелях
Генсек ООН призвал Москву не допустить худшей с начала века войны в Европе
Мэр Борисполя объяснил взрывы в районе аэропорта
В России призвали не называть происходящее на Украине войной
Генсек ООН пригрозил России последствиями в случае войны на Украине
В Мариуполе и Одессе прозвучали взрывы
В США призвали Байдена поддержать модернизацию ядерного арсенала из-за России
Украина обвинила Россию во «вторжении»
Киевляне начали уезжать из города
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.