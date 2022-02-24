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Женщина решила найти дедушку и раскрыла тайну своего происхождения

Перепутанные в роддоме женщины узнали об этом 55 лет спустя

Фото: Thomas Levinson / The Daily Beast

Жительница США решила разыскать дедушку, сделала ДНК-тест и раскрыла тайну своего происхождения. Об этом сообщает Daily Beast.

Тина Эннис, появившаяся на свет 18 мая 1964 года в штате Оклахома, сделала неожиданное открытие, когда получила результаты тестирования. Мать американки, Кэтрин Джонс, разошлась с отцом девочки, когда той было всего два года, и с тех пор они не общались. В 2019 году Эннис решила покопаться в семейной истории и найти информацию о том, кем был ее дедушка по отцовской линии.

Когда пришли результаты теста, в списке ее родственников оказались совершенно незнакомые люди, в основном с фамилией Бристер. Дочь Эннис заметила среди родственников некую Джилл Лопес, которая родилась в один день с ее матерью в той же больнице. Выяснилось, что Эннис и Бристер перепутали в роддоме, о чем женщины узнали только 55 лет спустя.

Лопес сказала, что, когда Эннис связалась с ней, они с мужем подумали, что имеют дело с мошенниками. Однако Лопес все же согласилась пройти ДНК-тест. Выяснилось, что она является дочерью Кэтрин Джонс и ее мужа, а Эннис родилась у Джойс и Джона Бристер, которые воспитали Лопес.

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Джонс призналась, что открытие стало одним из самых тяжелых ударов в ее жизни. «Я почувствовала, что потеряла дочь и внуков», — рассказала она. Эннис тоже очень переживала, так как Джойс и Джон Бристер давно умерли, и у нее не было возможности пообщаться с биологическими родителями. Теперь Лопес, Эннис и Джонс поддерживают отношения, хотя видятся нечасто из-за большой занятости. Тем не менее Рождество 2021 года семьи встретили вместе, а дети и внуки перепутанных женщин прекрасно поладили.

Женщины подали в суд на больницу, где произошла путаница, однако юристы заведения отвергли обвинения в халатности, так как в 1975 году клинику объединили с другой и официально медицинского учреждения, ответственного за происшествие, больше не существует. Тем не менее в январе 2022 года суд отверг эти доводы, и сейчас тяжба продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Канады сделала ДНК-тест и раскрыла тайну своего происхождения. Выяснилось, что она родилась в семье торговцев детьми и была продана.

Никита Савин
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