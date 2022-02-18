Женщина заболела раком и раскрыла загадку своего происхождения

Жительница Канады раскрыла загадку своего происхождения после того как заболела раком груди. Об этом сообщает The Sun.

Несколько лет назад 67-летняя Рийсса Спайер из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, получила на день рождения набор для проведения ДНК-теста. Она давно хотела его сделать, чтобы проверить, не передается ли по наследству рак груди, которым она болеет. Ответ на этот вопрос оказался отрицательным, однако попутно женщина впервые узнала, кем были ее отец и мать.

Спэйер была удочерена во младенчестве и не помнила своих биологических родителей. Благодаря генетическому тестированию она нашла родственников и в итоге узнала, почему от нее отказались. Как выяснилось, родители продали ее приемной семье за 10 тысяч долларов США (более 16 тысяч долларов, или 8,8 миллиона рублей, по современному курсу).

Женщине удалось найти свою старшую сестру, 70-летнюю Рене Холм, которая живет в американском штате Массачусетс и тоже была отдана на удочерение. «У пары родилась дочка, они отдали ее на удочерение. Два года спустя они были все еще вместе, на свет появилась я, и меня тоже отдали?» — удивилась Спайер.

Вскоре женщины вышли на своего старшего брата Боба Бринтуика, который родился в 1948 году и жил с матерью Анной, братьями Эдом и Майклом и сестрами Энн и Барбарой в Ванкувере. Ему рассказывали, что его отцом был некий Майк Митчелл, также приходящийся отцом Барбаре и Майклу. Кроме того, он вспомнил, что с 1949 по 1957 год мать была постоянно беременной. «Я был мал, и не понимал, почему она продолжает рожать детей», — рассказал Бринтуик.

Мужчина также вспомнил, как Эд говорил ему, что их братья и сестры были проданы в другие семьи по 10 тысяч долларов. Барбара также подтвердила, что, когда рядом был Митчелл, в семье появлялись деньги.

В итоге Спайер удалось установить, что у нее есть как минимум восемь братьев и сестер, отцом которых является Майк Митчелл. Кроме того, она узнала еще о четверых братьях и сестрах, которые были отданы на усыновление в еврейские семьи. Хотя история с продажей детей еще не прояснена полностью, Спайер очень рада, что нашла столько родственников, и сейчас поддерживает отношения с ними.

Ранее сообщалось, что похищенный во младенчестве житель Китая нашел мать по самодельной карте. Мужчина смог нарисовать родную деревню по памяти и найти ее с помощью полиции.