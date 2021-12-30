Похищенный в детстве мужчина нашел мать по самодельной карте

37-летний житель Китая, которого в детстве похитили и продали в другую семью, смог найти свою родную мать благодаря самодельной карте, нарисованной по памяти. Подробности истории раскрывает South China Morning Post.

Ли Цзинвэй из провинции Юньнань был похищен из дома в четыре года. Сообщается, что его увез и продал паре, желавшей завести ребенка, сосед семейства. Новым домом мальчика стал город в провинции Хэнань, расположенный на расстоянии почти двух тысяч километров от родной деревни китайца.

Ли рос в приемной семье, однако у него сохранились туманные воспоминания о матери и местах, где он родился. Повзрослев мужчина занялся поисками родителей, однако не мог вспомнить ни названия деревни, ни своего настоящего имени.

Тогда Ли по памяти нарисовал все, что помнил о доме — на самодельной карте он изобразил расположение домов в деревне, реку и холмы вокруг. В итоге с помощью полиции и активистов из интернета мужчине удалось установить, что он родился в деревне недалеко от города Чжаотун.

Также полицейским следователям удалось найти женщину, которая подходила под описание Ли, а позже ДНК-тест подтвердил, что она является его настоящей матерью. Разлученные более чем на 30 лет родственники должны встретиться 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в США нашли друг друга сестры, которых разлучили 70 лет назад. Встретиться женщинам помог ДНК-тест.