Популярная блогерша показала способ подогнать платье под любую фигуру с помощью подручных средств. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети Каролина (Carolina) опубликовала ролик, на котором показала, как изменить посадку шелкового платья, используя булавки и любой шнурок. По ее словам, необходимо вывернуть платье наизнанку и закрепить булавки на талии с задней стороны вещи. После этого следует вдеть шнурок в отверстия, затянуть его и завязать в узел.

В конце девушка продемонстрировала, как платье сидит на ней после выполненных манипуляций. На размещенных кадрах видно, что комбинация плотнее прилегает к ее телу. Публикация стала вирусной и набрала почти семь миллионов просмотров.

Зрители поблагодарили Каролину за предложенный лайфхак в комментариях. «Гениально», «Спасибо большое», «Никогда не думала об этом», «Я в шоке, как все просто», «Теперь можно купить такое платье», «Супер!», «Благодарю тебя за совет, Каролина», — высказывались юзеры.

В октябре 2021 года другая блогерша нашла неожиданное применение рваным колготкам. На размещенных в сети кадрах Ванесса показала, как из старого чулочного изделия сделать кроп-топ. Так, она разрезала колготки в области паха и стоп, чтобы продеть в них голову и руки. После этого она вырезала декоративные дыры на рукавах и в области декольте.