Германия назвала военную операцию в Донбассе позорной для России

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с заявлением касательно начала специальной военной операции России в Донбассе и заявила, что мировое сообщество «не забудет» Кремлю военные действия на Украине. Ее слова опубликованы в Twitter.

«Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет действия России», — отмечается в сообщении. Бербок назвала день, когда началась российская операция, позорным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

