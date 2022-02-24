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Германия назвала военную операцию в Донбассе позорной для России

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что мировое сообщество не забудет России операцию в Донбассе

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с заявлением касательно начала специальной военной операции России в Донбассе и заявила, что мировое сообщество «не забудет» Кремлю военные действия на Украине. Ее слова опубликованы в Twitter.

«Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет действия России», — отмечается в сообщении. Бербок назвала день, когда началась российская операция, позорным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Елизавета Наумова
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