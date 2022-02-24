Белый дом прокомментировал возможность эвакуации Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вашингтон рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Псаки отметила, что не станет раскрывать детали переговоров между США и Украиной по вопросам, касающимся безопасности. Тем не менее, она подчеркнула, что глава Украины остается в Киеве и продолжает осуществлять руководство страной. Отмечается, что до этого ряд американских СМИ сообщали, что Вашингтон призвал Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность эвакуации Зеленского из страны. По словам украинского министра, Зеленский всегда будет с народом Украины. «Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим», — сказал Кулеба.

