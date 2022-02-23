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На Украине рассказали о возможности эвакуации Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что президент Зеленский останется с народом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность эвакуации украинского президента Владимира Зеленского из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского министра, Зеленский всегда будет с народом Украины. «Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим», — сказал Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить кризисную ситуацию дипломатическим путем, однако, если этого не удастся добиться мирными методами, то страна готова сражаться за каждый дюйм своей земли.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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