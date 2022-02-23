Кулеба заявил о готовности украинцев сражаться за каждый дюйм земли

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить кризисную ситуацию дипломатическим путем, однако, если этого не удастся добиться мирными методами, то страна готова сражаться за каждый дюйм своей земли. Об этом сообщает РИА Новости.

«План "А" — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. План "Б" — сражаться за каждый дюйм земли», — рассказал министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину. По его мнению, Москва старается восстановить сферу своего влияния, а не вовсе не предотвратить расширение НАТО.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.