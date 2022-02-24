Украинские военные опровергли высадку российских войск в Одессе

Информация о высадке российских войск в Одессе является фейком, об этом заявили украинские военные, передает «Говорит Москва».

Ранее журналист телеканала NBC Мэтт Брэдли со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко заявил, что войска России высадились в Одессе. «По словам Геращенко, советника МВД Украины, [российские] войска высадились в Одессе и пересекают границу в Харькове», — сказал Брэдли.

Ранее президент Росси Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.