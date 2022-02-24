Американский журналист заявил о высадке российских войск в Одессе

Журналист телеканала NBC Мэтт Брэдли со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко заявил, что войска России высадились в Одессе, передает ТАСС.

«По словам Геращенко, советника МВД Украины, [российские] войска высадились в Одессе и пересекают границу в Харькове», — заявил Брэдли.

Ранее постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что события на Украине нельзя называть войной, так как это специальная военная операция. Постпред РФ также подчеркнул, что ответственность за происходящие на Украине лежит на действиях самой Украины.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. «Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — отметил он.