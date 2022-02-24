Врачи назвали новый TikTok-тренд смертельно опасным

Врачи из Великобритании назвали новый популярный в TikTok тренд для загара смертельно опасным. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, пользователи сети начали массово применять спрей для носа меланотан-2 (синтетический аналог натурального пептида меланокортина, который стимулирует синтез меланина и определяет загар кожи — прим. «Ленты.ру»). Так, в своем видео блогерша Мэдисон Саттон (Madison Sutton) продемонстрировала, как использует средство перед посещением солярия, чтобы достичь темного оттенка загара. В другом ролике юзерша Ханна Тэви также распыляет в нос вещество со словами: «Я предпочту умереть горячей, чем прожить жизнь страшной. Если это отнимет у меня 10 лет жизни — мне все равно. Кроме того, я не хочу быть старой. Старики уродливы».

Доктор британской клиники The Doctor Clinic Габриелла Бирли (Gabriella Birley) объяснила, что использование меланотана-2 может быть опасно для здоровья. «Назальные спреи для загара не лицензированы в Великобритании. Это значит, что они не прошли строгие испытания на безопасность, качество и эффективность. В связи с этим у продукта могут быть серьезные побочные эффекты», — отметила она.

Сотрудник лондонской клиники The Aesthetics Doctor Ахмед Эль Мунтасар (Ahmed El Muntasar) добавил, что упомянутое средство может повышать кровяное давление и вызывать головные боли. Помимо этого, из-за увеличения выработки меланина в организме, капли могут спровоцировать возникновение рака кожи и привести к летальному исходу.

В январе специалисты назвали опасные для здоровья последствия TikTok-трендов. В список попал вирусный ролик блогерши с никнеймом tesia84, который набрал почти два миллиона просмотров. На размещенных кадрах девушка порекомендовала подстригать собственные ресницы. Косметолог Джессика Йервуд предостерегла читателей от подобных манипуляций, поскольку ресницы защищают глаза от попадания вредоносных частиц из внешней среды.