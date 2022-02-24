ФСБ сообщила о взрыве украинского снаряда в Краснодарском крае

В ФСБ России сообщили о снаряде, взорвавшемся в поселке Широчанка Краснодарского края. Он был выпущен с территории Украины, передает ТАСС.

Такие данные агентству предоставили в погрануправлении ФСБ.

Ранее в спецслужбе заявили, что 26 украинских военнослужащих отказались проходить дальнейшую службу в стране и явились в пункт пропуска Брянской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

