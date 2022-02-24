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ФСБ заявила о переходе 46 украинских пограничников в Россию

ФСБ заявила о переходе на территорию РФ под Брянском и в Крыму 46 пограничников Украины

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Несколько десятков украинских пограничников перешли на территорию России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, 26 военнослужащих Госпогранслужбы (ГПС) Украины отказались проходить дальнейшую службу в стране и явились в пункт пропуска «Троебортное» погрануправления по Брянской области. Кроме того, еще 16 украинцев прибыли в пункт пропуска «Джанкой» в Республике Крым.

Отмечается, что 46 покинувших места службы пограничников прибывают на российскую территорию.

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники ГПС Украины массово ушли с мест дислокации на российско-украинской границе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

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Варвара Кошечкина
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