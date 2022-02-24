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Украинские пограничники покинули российско-украинскую границу

ФСБ сообщила о массовом уходе украинских пограничников с российско-украинской границы

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Пограничники Украины массово ушли с мест дислокации на российско-украинской границе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, к 13:00 часам мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

Владимир Шарапов
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