Женщина раскрыла способ придать объем немытым волосам

Женщина показала простой способ придать объем немытым волосам и порадовала подписчиков. Соответствующая публикация появилась в Instagram.

Блогерша Одри Виктория из США поделилась действенным лайфхаком, который она использует, когда ей «лень полностью мыть голову». На кадрах ролика американка отделила верхнюю часть волос от нижней, собрав последнюю в пучок. Затем она промыла верхний слой водой, нанося шампунь в область корней волос. При этом героиня материала порекомендовала следить за тем, чтобы нижние пряди не намокли.

Наконец, Виктория смыла шампунь, высушила волосы и продемонстрировала финальный результат: аккуратную объемную укладку. Женщина отметила: единственным недостатком данного метода является то, что нижний слой волос остается грязным. Тем не менее это никак не отражается на внешнем виде и экономит время.

Публикация стала вирусной и набрала больше 17 тысяч лайков. Подписчики блогерши оценили предложенный совет в комментариях. «Да! Я делаю так все время!», «Я всегда делаю это, когда у меня нет времени полностью вымыть голову утром. Это буквально спасает мне жизнь», «Это лучший лайфхак», «Я делала так каждый раз, когда мне было лень мыть всю голову. Мне казалось, что я странная, но это экономит время», — высказывались они.

Ранее в декабре еще одна блогерша раскрыла способ избавиться от жира у корней волос. Мелисса Товар (Melissa Tovar) рассказала, что на второй или третий день после мытья головы корни ее передних прядей становятся жирными. Тем, кто сталкивается с такой проблемой, девушка предложила отказаться от сухого шампуня и продемонстрировала действенный лайфхак.