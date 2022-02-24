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Ростуризм призвал не повышать цены на проживание в отелях российского юга

Ростуризм призвал отельеров в южных регионах страны не повышать цены на проживание

Фото: Shutterstock

Ростуризм призвал владельцев отелей на юге страны стране не повышать цены на проживание для туристов, которые вынуждены остаться в регионе из-за закрытия аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При обращении туроператоров просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», — заявили в ведомстве.

Россиянам, которые путешествуют в составе организованных групп, порекомендовали обратиться к туроператорам. Самостоятельным туристам посоветовали скорректировать планы поездки и отложить возвращение домой.

Ранее, 24 февраля, российские туроператоры предложили варианты помощи туристам, которые не могут вернуться домой из-за закрытия ряда аэропортов в южных регионах страны. Так, ведутся переговоры с отелями о минимальной оплате за номера в условиях критической ситуации.

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Мария Гейн
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