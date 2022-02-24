В России предложили помощь застрявшим на юге страны российским туристам

Российские туроператоры предлагают варианты помощи туристам, которые не могут вернуться домой из-за закрытия ряда аэропортов в южных регионах страны. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в настоящее время ведутся переговоры с отелями на черноморском побережье о минимальной оплате за номера в условиях критической ситуации. Таким образом, застрявшие на юге страны россияне смогут продлить свое пребывание на курортах Кубани и Крыма.

«Туристам, которые еще не выехали на курорты юга, мы рекомендуем оставаться дома, переносить поездку или аннулировать тур. Возврат будет полный, 100 процентов», — заверил Ромашкин.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Красная Поляна, гостям комплекса продлят проживание на необходимое количество дней, при этом досрочный выезд и негарантированные бронирования могут быть отменены с возвращением остатка денежных средств.

Гендиректор туроператора «Пегас» Анна Подгорная также заявила о бесплатном продлении проживания в отелях для туристов, которые в настоящее время находятся за рубежом или на курортах России, ее слова передает TourDom.ru. Так, компания готова взять на себя дополнительные издержки до момента, пока перевозчики совместно с Росавиацией найдут решение для организации альтернативных маршрутов вывоза путешественников.

«В Адлерском районе Сочи подготовлен маневренный фонд емкостью порядка 6,5 тысячи мест, где пассажиры, которые не смогут уехать по причине задержки или отмены рейсов, смогут воспользоваться санитарными комнатами, комнатами матери и ребенка, при необходимости — медицинскими пунктами», — сообщили ТАСС в администрации города Сочи.

Ранее в феврале в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности, в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».