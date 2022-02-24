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Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановлены

Управляющая компания сообщила о приостановке рейсов в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановлены. Об этом сообщила управляющая компания аэропортов, передает ТАСС.

Также сообщалось, что на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

Ранее стало известно, что авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Марина Совина
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