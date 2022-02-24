Авиарейсы из аэропорта Шереметьево в южном направлении отменены

Все авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на табло авиагавани.

В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду. Также были отменены рейс из Оренбурга, Ростова, Краснодара и Ульяновска. Уточняется, что в остальные части страны вылеты идут штатно.

Ранее Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве. Как отмечается в заявлении, распространенном по системе оповещения авиаперсонала NOTAM, полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства «ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».