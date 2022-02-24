Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве. Об этом говорится в заявлении, распространенном по системе оповещения авиаперсонала NOTAM, передает РИА Новости.

Объясняется, что полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства «ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации».

Ранее NOTAM выпустила сообщение, что международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись. Тогда причины закрытия воздушных гаваней не раскрывались.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

