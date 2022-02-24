Украинские аэропорты закрылись

Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись. Об этом сообщает Avianews.

Портал ссылается на сообщения для летного состава NOTAM, в которых говорится о прекращении приема рейсов в Харькове до 09.35 мск 24 февраля и в Днепре до до 08.00 мск 24 февраля. Причины закрытия воздушных гаваней не раскрываются.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

